مذكرة تفاهم «إي فاينانس» و«المالية الليبية» لرقمنة المعاملات الحكومية

وقّعت مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية مذكرة تفاهم مع وزارة المالية الليبية، بهدف التعاون في تقديم خدمات التحول الرقمي والسداد الإلكتروني للحكومة الليبية، وتطوير وإدارة أنظمة المعلومات المالية والمحاسبية في الوزارة، ما يعد خطوة استراتيجية تعكس توجه مجموعة نحو التوسع فى القارة الإفريقية.

«إي فاينانس» تستقبل وزير المالية الليبي في القاهرة

استقبلت شركة «إي فاينانس» في مقرها بالقاهرة، وفدا ليبيا برئاسة خالد المبروك وزير المالية الليبي، للإطلاع على التجربة المصرية في مجال التطوير والتحول الرقمي لنظام المالية الحكومية من أجل إمكانية نقل التجربة المصرية إلى ليبيا.

حساب الخزانة الموحد ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني

اطلع الوفد على تجربة إنشاء نظام حساب الخزانة الموحد ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، وعدد من أنظمة ميكنة المعاملات الحكومية التي قامت بتنفيذها «إي فاينانس».

وأشاد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، بمجهودات «إي فاينانس» فى نشر ثقافة التحول الرقمي، وتنفيذ المشروعات، ونجاح الشراكة مع وزارة المالية المصرية فى ضوء التعاون البناء مع الحكومة المصرية.

تابع: «هذا ما تسعى إليه حكومة الوحدة الوطنية الليبية للاستفادة من التجربة المصرية، والإسهام في تطوير ورقمنة نظام إدارة المعلومات والبيانات المالية الحكومية، والعمل بنظام الخزانة الموحد والدفع والتحصيل الإلكتروني».

وأضاف أنَّ وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، قامت بتوقيع اتفاقية التعاون مع مجموعة إي فاينانس، لإصلاح نظام المالية العامة في ليبيا، من خلال تطوير وإدارة أنظمة المعلومات المالية والمحاسبية في الوزارة، واتباع الأساليب الحديثة في إعداد الميزانيات الحكومية، بشكل يضمن تحقيق الأهداف والخطط المقررة.

«سرحان»: الاتفاقية تعكس توسع إي فاينانس بالسوق الأفريقية

من جانبه، قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، إنَّ الاتفاقية تمثل خطوة شديدة الأهمية للمجموعة، وتعكس إلتزامها بالتوسع فى الأسواق الخارجية، خاصة الإفريقية ذات الفرص التنموية اللامحدودة.

وأضاف «سرحان»، في تصريحاته خلال اللقاء مع الوفد الليبي، «التعاون سيسهم في زيادة حجم أعمال المجموعة ويحقق أكبر فائدة لمساهميها، كما يعكس مستوى الثقة الدولي الذى تحظى به «إي فاينانس» كذراع حكومي رائد في رقمنة المعاملات المالية».

ومن ناحيتها ستقوم شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» التابعة للمجموعة، بعمليات تطوير المنظومات الإلكترونية لوزارة المالية الليبية، وذلك اعتماداً على بنيتها التحتية عالية التقنية وخبراتها فى تطوير المنظومات الإلكترونية لوزارة المالية المصرية مثل منظومة إدارة المالية العامة GFMIS والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد (TSA) ومركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بالإضافة إلى النجاح فى تنفيذ العديد من المشروعات الإلكترونية الحكومية واسعة الانتشار.

وكانت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، قد أنشأت قطاعاً جديداً للتوسع الخارجي في تقديم خدماتها للقارة الإفريقية، كأحد أهم محاور استراتيجية المجموعة خلال السنوات القادمة، لنقل ما تم إنجازه في مصر بمجال التحول الرقمي إلى الأشقاء الأفارقة، تأكيداً وتعزيزاً لدور مصر الرائد في بناء وتنمية الدول العربية والإفريقية.