مصرع طبيبة أسنان بعد سقوطها من الطابق الخامس بمصر الجديدة

شهد ميدان الحجاز بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، واقعة مأساوية، حينما لقيت طبيبة أسنان مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الخامس، تبلغ من العمر 25 عامًا، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

بداية التفاصيل

ورد بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة، من أحد الأهالي بسقوط طبيبة أسنان تدعى «سارة»، تبلغ من العمر 25 عامًا، وبالانتقال والفحص، تبين أنها سقطت من الطابق الخامس، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.