الجار يكشف كواليس مقتل عامل على يد أحد أقاربه بالبساتين: راح وساب 3 بنات

قتل شاب جاره بطعنة في منطقة البطن باستخدام سلاح أبيض أثناء نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة بمنطقة البساتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتم القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

متزوج ولديه 3 فتيات

وروى «خالد .ج»، أحد الجيران، كواليس الواقعة التي شهدتها منطقة البساتين لـ«الوطن»، مشيرًا الى أن المجني عليه يعمل صنايعي ومتزوج ولديه 3 فتيات فى أعمار مختلفة وليس له مشكلات مع أحد من جيرانه.

الجار يكشف الكواليس

أما عن كواليس ما حدث يوم الواقعة، فقد أوضح أن البداية كانت خلافا نشب بين نجل عم الضحية وبين مالك العقار قائلًا «اللي حصل أنه حصلت مشادة كلامية بسيطة بين مجدي ابن عم الضحية وبين صاحب المنزل الذي يقطن به وقاله قاعد كده ليه ومينفعش تقعد وشارب كده وراعي إن فيه بنات، فرد عليه وقاله إنت مأجر الشقة مش مشترى البيت وشدوا مع بعض ومجدى سابه وطلع».

وأضاف: «الواد تاني يوم جاب أخوه وجاب أمه وكان معاه سكين، وحصلت مشادة كلامية ولقوا محمد أخو مجدي لأن مجدي كان على القهوة، الشباب شدوا مع بعض، عاطف نزل وحصل شد وعاطف انضرب بطعنة فى البطن ومات».

إشارة لقسم البساتين

كانت البداية عندما وردت إشارة إلى قسم شرطة البساتين من المستشفى تفيد بوصول شاب يدعى «عاطف س ق»، مصابًا بجرح طعني نافذ بمنطقة البطن أثناء مشاجرة بدائرة القسم وتوفي عقب وصوله بالمستشفى، وعقب الانتقال والفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين الشاب وشخص آخر وهما جيران ويوجد بينهما صلة قرابة وتم ضبطه، واقتياده إلى ديوان القسم.

صلة قرابة

وتبين من خلال التحريات أن الجاني تربطه صلة قرابة بالمجني عليه، بالإضافة إلى أنهما جيران ونظرًا لوجود خلافات عائلية بين الأول والثاني؛ نشبت مشادة كلامية تطورت فيما بينهما إلى تشابك بالأيدي، اعتدى خلالها المتهم على الشاب باستخدام سلاح أبيض، وسدد له طعنة نافذة بمنطقة البطن أردته قتيلًا.

حبس

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.