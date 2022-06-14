البيئة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية اليوم

تتشهد وزارة البيئة اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وذلك في إطار رفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية، وفي إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27.

البروتوكول يوقع بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور القس اندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

شراكات متعددة مع هيئات مختلفة

ويأتي البروتوكول ضمن الشراكات المتعددة مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لإطلاق المشروعات والمبادرات البيئة في المجتمعات المحلية.

بنود منتظرة في البروتوكول

ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج توعية بيئية للفئات المختلفة التابعة للكنيسة الإنجيلية وقطاعاتها المختلفة لرفع الوعي البيئي وزيادة المعرفة بالقضايا البيئية المختلفة، وتنفيذ دورات تدريبية لإعداد مدربين ومحاضرين في مجال القضايا البيئية، ودعم مكتبات الهيئة بإصدارات الوزارة التوعوية، والدعم الفني والتشريعات البيئية المُنظَمة للعمل البيئي في مصر، والمادة العلمية المُحدّثة للنشر من خلال المطبوعات الخاصة بالهيئة.

بالإضافة إلى تقديم المعلومات والرسائل والصور والأفلام الخاصة بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وإقامة ورش عمل فنية حول إعادة استخدام المخلفات وكيفية الاستفادة منها، والمشاركة في البرامج التثقيفية التي تنفذها الهيئة القبطية الانجيلية من خلال محاضرين متخصصين من الوزارة في موضوعات بيئية متنوعة، وتسهيل مشاركة ممثلي الكنيسة الانجيلية في فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27 برئاسة مصر، وتنفيذ حملات التشجير تخفيفاً من الانبعاثات المسببة لتغير المناخ، والتخطيط لتحويل المنشآت التابعة للكنيسة لمباني صديقة للبيئة بالتركيز على رفع كفاءة تلك المباني لاستهلاك الطاقة والمياه بما يساهم في الحد من تغير المناخ.