المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تعاطي الحشيش في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك لاتهامه بتعاطي الحشيش، بدائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج.

هيئة إصدار الحكم بالواقعة

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم، ومصطفى أبوالقاسم، بأمانة سر عصام حسانين.

أحداث الواقعة تعود إلى يناير 2022

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجاري 2022 بدائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج، عندما ضبطت قوة أمنية من مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج «و. ن»، 38عامًا، عاطل وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش، وعقب مواجهته أفاد بأنها بغرض التعاطي.

تحرير محضر بالواقعة

وقد تحرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم تحرير المضبوطات.

إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

وقد تم إحالة الواقعة إلى نيابة سوهاج العامة التي وجهت «و . ن»، 38 عاما، حاصل على دبلوم، يقيم بمركز جرجا بمحافظة سوهاج بتهمة إحراز جوهرا مخدرا «حشيش» بقصد التعاطي، وقد تم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم، بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة تعاطي المواد المخدرة.