ريم مصطفى: ملامحي بتحصرني في أدوار معينة وأقدر أقدم «بنت شعبية»

قالت الفنانة ريم مصطفى، إن كثير من الأدوار في الأعمال التي تشاهدها تسبب لها استفزازا، متابعة «بتحصل كتير أوى إنى أشوف أدوار تستفزني وأقول كان نفسي أعمل الدور ده».

وردت على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل جمالك حصرك في أدوار معينة؟ قائلة خلال لقاء في برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة ON: «بالفعل ده بيحصل وكل شيء له ميزة وعيب أنا شكلي خادع بطبيعة الأمر عن الكراكتر الأصلي بتاعي، يعني محدش يتخيل أني أعمل دور واحدة بيئة أو بنت شعبية رغم إن أول أوديشن قمت به كان مشهد لنبيلة عبيد في شادر السمك، ولما دخلت هبة رجل الغراب مكنش حد يتخيل إني جاية من شادر السمك».

ريم: بحب الأكل جدا وبكره الدايت

وأشارت ريم مصطفى، إلى أنها تتمنى تقديم شخصيات وأدوار أخرى بخلاف الأدوار التي حصرتها فيها ملامحها الشقراء قائلة: «الكراكتر بتاعي يقدر يقدم حاجات كتيرة مختلفة»، وعن حياتها الشخصية ومدى اتباعها لنظام غذائي قالت: «أنا بحب الأكل جداً وبكره الدايت، بس في بعض الاوقات لما الدنيا بتبوظ ببدأ أركز إني أخلي بالي ورغم إني طويلة بس زيادة الوزن بتظهر عليا، وبلعب رياضة من وقت للتاني بدون انتظام خاصة لو فيه تصوير».

ريم: بحب المطبخ وطباخة شاطرة

وتابعت ريم مصطفى، «أنا بحب أدخل المطبخ وبعمل أكل حلو جداً ولو دخلت المطبخ بليل ولقيت محشي في الثلاجة هاكله، ومش هيفرق معايا خالص، وبحب أطبخ جداً وبعمل كل الأكل اللي ممكن تتخيلوه أنا طباخة شاطرة حتى السي فود بعمله كويس»، وأكملت «أنا مقتنعة إن اللي بيحب الأكل لازم يعرف يطبخ»، ومازحتها الحديدي قائلة: «يا هناه يا سعده» متسائلة: «إيه تاني أسوأ حاجة بعد الدايت الرجالة؟ لتجيب مازحة: «مش بكرهم بس دمهم تقيل أنا حاسة إن الستات كائنات مختلفة اضطروا يتحطوا في كوكب فيتعاملوا مع بعض عشان كده بيحصل تصادم».