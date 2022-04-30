ريم مصطفى «ديلر مخدرات» وتعمل مع المافيا في «العنكبوت» (صور)

تخوض الفنانة ريم مصطفى تجربة سينمائية من خلال فيلم «العنكبوت» المنتظر طرحه في موسم عيد الفطر السينمائي، وتقدم ريم خلال العمل دورًا جديدًا ومختلفًا تماما عليها، إذ تجسد شخصية «ديلر مخدرات» وتعمل مع المافيا، ويحدث بينها وبين أحمد السقا وظافر العابدين العديد من المواقف على مدار الأحداث.

فيلم «العنكبوت» من بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة فيلم العنكبوت

وتدور أحداث فيلم العنكبوت في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشكلات والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب اخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين

وفي سياق متصل، يعرض للفنانة ريم مصطفى حاليًا مسلسل suits بالعربي الذي تشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

أعمال ريم مصطفى

وتجسد ريم مصطفى في المسلسل شخصية «كاميليا أشرق» سكرتيرة زين ثابت الذي يجسد دوره آسر ياسين المحامي الأهم داخل مكتب المسيرى زيدان أكبر مكتب محاماة في مصر، وتتميز شخصيتها بأنها ذكية وواثقة من نفسها، والكل يعتمد عليها، وتكشف الحلقات عن وجود علاقة عاطفية مع زين كما أنها تمر بالعديد من التحديات داخل المكتب.