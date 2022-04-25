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مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 23.. عودة ريم مصطفى إلى مكتب المحاماة

كتب:

بسمة شطا
10:47 ص | الإثنين 25 أبريل 2022
ريم مصطفى في مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 23

ريم مصطفى في مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 23

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس suits بالعربي تطورًا كبيرًا في الأحداث، وخاصة على صعيد بطلا العمل آسر ياسين وأحمد داود، وجذبت أحداق العمل الدرامي الشيق الكثير من الجمهور للبحث عن ما دار في مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 23.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 23 

بدأت أحداث مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 23، بمشهد ذهاب المحامي زين ثابت، الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، إلى كاميليا، التي تؤدي شخصيتها الفنانة ريم مصطفى، للاعتذار لها وإعادتها إلى مكتب المحاماة مرة أخرى بعدما طردتها فريدة، التي تقدم شخصيتها الفنانة صبا مبارك.

وتطورت الأحداث لاحقًا في المسلسل فيما يخص قدري الزيات، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين، إذ استدعاه شريف، الذي يؤدي شخصيته الفنان مصطفي درويش، وأخبره بنبأ سار وهو أنه أصبح شريكًا رسميًا في مكتب المحاماة ولكن طلب منه أن لا يخبر أحدا الآن.

ريم مصطفى تعود لعملها

ومع تطور الأحداث، عادت «كاميليا» إلى مكتب المحاماة وبدأت في إبعاد الأشياء الخاصة بالسكرتير الذي حل محلها، وبالفعل اعتذر لها «زين» ورحب بعودتها مرة أخرى إلى المكتب، وكذلك ذهب إليها قدري الزيات وأخبرها أنه لم يكن له أي يد في استبعادها من المكتب.

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بقلم بسمة شطا