بعد قليل.. محاكمة 53 متهمًا في قضية الاستيلاء على المواد البترولية

تنظر الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار خليل عمر، بعد قليل، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عدد 53 متهمًا، بينهم أصحاب شركات مواد بترولية، رجال أعمال، وطبيب شهير وآخرين، وذلك لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول بمئات الملايين من الجنيهات.

تحقيقات النيابة العامة.. حيازة أسلحة وذخائر

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع المتهمين نسبت عدة تهم بعد انتهاء التحقيقات معه، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن «بندقية آلية»، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة «فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش»، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية السابق ذكرها جميعا.

تعطيل إمداد المنتجات البترولية وسرقتها

وأسندت النيابة العامة لهم أيضا تهم إتلاف، عمدًا 4 خطوط بترول كبرى وهي خطوط: «الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف»، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.