براءة 26 متهما في قضية سرقة المواد البترولية بمدينة الشروق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، ببراءة 26 متهمًا من سرقة المواد البترولية بمدينة الشروق، صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية المستشارين محمد فرج ومعتصم أحمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

النيابة: المتهمون أتلفوا خط بترول بالشروق

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة إتلاف خط من خطوط البترول الممتدة عبر المنطقة الصحراوية بمدينة الشروق والمملوكة لشركة أنابيب البترول عمدًا، بأن ثقبوا جسم الخط المار به وثبتوا عليه محبسًا بقصد سرقة المواد البترولية التي تضخ فيه، محدثين التلفيات المبينة بتقرير الشركة المالكة وكلفها قيمة الإصلاح مبلغ وقدره 14 ألفًا و750 جنيهًا على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهمين سرقوا كمية من المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول والمبينة قدرًا وقيمة على النحو المبين بالتحقيقات.