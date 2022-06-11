تأجيل محاكمة 53 متهما في قضية الاستيلاء على المواد البترولية إلى 14 يونيو

قررت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم السبت، جلسة محاكمة 53 متهمًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب شهير وآخرين، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول بمئات الملايين من الجنيهات، لـ14 يونيو الجاري.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

ونسبت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم بعد انتهاء التحقيقات معه، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن «بندقية آلية»، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة «فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش»، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية السابق ذكرها جميعا.

تورط المتهمين في إتلاف 4 خطوط بترول كبرى

وكما أسندت النيابة العامة لهم أيضا تهم إتلاف، عمدًا 4 خطوط بترول كبرى وهي خطوط: «الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف»، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.