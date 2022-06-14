ثقافة الدقهلية تحتفل بذكرى ميلاد الشاعر والأديب «نجيب سرور»

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم أنشطة ثقافية مختلفة فضلا عن إحياء ذكرى الأدباء بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، حيث نظم قصر ثقافة نجيب سرور، يوما ثقافيا فنيا أدبيا احتفالا بذكرى ميلاد الشاعر والأديب الراحل نجيب سرور.

احتفالية نجيب سرور

بدأ اليوم الثقافي بمحاضرة عن سيرة الأديب الراحل نجيب سرور، تناولت ذكرى مولده حيث ولد عام 1932 وتوفي عام 1978، وهو شاعر وناقد له مكانة بين شعراء جيله، ومؤلف ومخرج مسرحي وكانت له اتجاهاته السياسية التي لا تخفى في شعره ونثره.

نجيب سرور شاعر وممثل مصري برز خلال عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي ولد في إحدى قرى محافظة الدقهلية وهي قرية «اخطاب»، مركز اجا وكان محبا للمسرح والتمثيل والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه ليعمل في مجالي التمثيل والإخراج.

وتخلل اليوم الثقافي ورشة فنية في الرسم، تلتها أمسية شعرية شارك فيها نخبة من الشعراء بقصائدهم المميزة واختتمت بفقرة مواهب في الشعر والغناء لـ«لينا احمد الشرقاوي، بسنت وائل» وفي الغناء ملك شريف الجندي، تخلل ذلك فقرة موسيقية للموسيقار محمد علي.

كما نظم قصر الثقافة ورشة حكي عن الاستخدام الأمثل للوقت خلال الإجازة الصيفية للأطفال، حكاها كمال الدين عبد العاطي وتناول خلالها تخصيص وقت محدّد للمواهب والهوايات حيث إنّ لكل فرد ميولاً وهوايات معينة يحب أن يقضي وقته فيها، ولعل العطلة الصيفية مهمة جداً لتنمية هذه المهارات وتطويرها، فمثلاً يحب البعض أن يقضي وقته في التطريز أو في المطالعة أو في الكتابة، وهناك أشخاص يحبون قضاء وقتهم في الرسم أو النحت أو الأعمال الفنية، وتخصيص وقت للعبادة وحفظ أجزاء من القرآن الكريم، والاشتراك في الأعمال الخيرية والتوعية، وتخصيص وقت لممارسة الرياضة وذلك لرفع مستوى اللياقة البدنية.