«عاشق بهية».. 90 سنة على ميلاد نجيب سرور وأسرته تحيي ذكراه

تمر اليوم الذكرى الـ 90 على ميلاد الشاعر والمخرج الكبير نجيب سرور، المولود في عام 1932، وصاحب الأعمال المتميزة للمسرح والنقد، مثل مسرحيات: «منين أجيب ناس، وياسين وبهية – وقولوا لعين الشمس – وآه ياليل يا قمر- والحكم قبل المداولة – والذباب الأزرق» فضلا عن المجموعات الشعرية، مثل «لزوم مالا يلزم– وبروتوكولات حكماء ريش» وغيرها، كما قام بالتمثيل والإخراج لأغلب هذه الأعمال المسرحية، وشارك في التمثيل أيضا في فيلم «الحلوة عزيزة» مع الفنانة هند رستم.

تجربة إبداعية متأرجحة لمدة 14 عاما

نجيب سرور سافر في الخمسينات إلى روسيا لدراسة الإخراج المسرحي مع عودته إلى مصر عام 1964 بدأت حياته الفنية والأدبية والسياسية استهلّها في عام 1965 بعمل مسرحي من إخراج كرم مطاوع بعنوان «ياسين وبهية»، والتي استمرت تجربته الإبداعية قُرابة 14 عامًا حتى وفاته متأرجحة بين النجاح والمعاناة الشديدة، كما تعرض للسجن وأدخل مستشفى الأمراض العقلية بالإسكندرية.

أعمال نجيب سرور

ثم كتب مسرحية «يا بهية وخبريني» عام 1967 بإخراج كرم مطاوع ثم «آلو يا مصر» وهي مسرحية نثرية، كتبت في القاهرة عام 1968، وتوالت أعماله، استمر تألق نجم نجيب سرور مع هذه الأعمال التي نشرت معظمها كتبًا في طفرة الصعود في السبعينات.وتوفي في 24 أكتوبر 1978.

وعن احتفال العائلة بذكراه، قال نجله فريد نجيب سرور في تصريحات لـ «الوطن» إنه اعتاد بمشاركة عائلته الصغيرة «أمي وشقيقي شهدي إحياء ذكرى ميلاد والدي كل عام معا، لكن هذا المرة ليس معي أمي التي رحلت في يناير الماضي، ولا أخي الذي رحل قبل ثلاث سنوات».

وتابع: حاليا بدأت في الإعداد لمشروع رقمنة وتوثيق تراث ومقتنيات نجيب سرور في شقته الكائنة بالجيزة، وبمساعدة متطوعين وعدد من الأصدقاء، والمحبين لوالدي نجيب سرور.

موضحا «يتم تنفيذ المشروع داخل الشقة التي عاش بها نجيب سرور، لأني ضد خروج أي ورقة أو مخطوطة تخصه خارج البيت، وتم فتح باب التطوع من خلال إطلاق استمارة عبر الإنترنت، وسيتم اختيار المتطوعين والتنسيق معهم لاختيار الأوقات المناسبة لهم بهدف الوصول إلى أفضل نتيجة».