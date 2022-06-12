وزيرة الثقافة تفتتح معرض «المعماريون الرواد في عشرينيات القرن الماضي» بالهناجر

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، معرض «المعماريون الرواد في عشرينيات القرن الماضي»، الذي ينظمه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، ويأتي ضمن فعاليات الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين وذلك بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، وبحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، والعديد من المهتمين وطلاب أقسام العمارة بكليات الهندسة والفنون الجميلة والتطبيقية وحشد جماهيري ضخم.

تطور معماري ملحوظ بعشرينيات القرن الماضي

وقالت عبد الدايم، إن عقد العشرينيات من القرن الماضي شهد تطورا معماريا ملحوظا حيث نفذ المتخصصون من المصريين والأجانب مجموعة ضخمة من المباني بجميع المحافظات باتت من معالم الهوية البصرية، مشيرة إلى ظهور عدد من الأسماء التي تركت بصمات بارزة أثرت في رؤى الأجيال التالية، وأكدت أن الأنماط الهندسية التي تم استخدامها تميزت بالانسجام والتكامل.

وزيرة الثقافة تشهد ندوة «المعماريون الرواد»

كما شهدت وزيرة الثقافة عقب الافتتاح، ندوة بعنوان المعماريون الرواد في عشرينيات القرن الماضي، وأدارتها الدكتورة دليلة الكرداني، وتحدث خلالها المهندس محمد أبو سعدة عن معماريين عشرينيات القرن الماضي والتراث المعماري، والدكتورة سهير زكي حواس التي تناول رواد العمارة والهوية المصرية، والمهندس سيف الله أبو النجا الذي استعرض التجمعات المهنية في عشرينيات القرن العشرين، والدكتورة ماجدة مصطفى التي تحدثت عن التعليم المعماري خلال تلك الحقبة.

وتضمن المعرض صورا لأعمال عدد من رواد العمارة أمثال صابر باشا صبري، محمود باشا فهمي، مصطفى باشا فهمي، فرج أمين، ريموند انطونيوس، انطوان سليم نحاس، كمال إسماعيل، حسن فتحي، أحمد شرمي، علي لبيب، محمد رأفت، حسن ومصطفي شافعي وغيرهم ممن تركوا بصمات خالدة في فن العمارة المصرية.