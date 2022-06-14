شعراوي: تحصيل غرامات 1.6 مليار جنيه من أصحاب المخابز المخالفة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، التنسيق مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة جهود المحافظات ومديريات التموين فيما يخص سير منظومة الخبز الجديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظات بما يضمن رفع جودة الخبز وضبط منظومة الأداء وانتظام عمل المخابز بالمراكز والمدن والقرى والأحياء.

ووجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بأهمية دراسة المناطق الأكثر احتياجاً والتي لا يوجد بها مخابز ليتم التركيز عليها، ودراسة الطلبات المقدمة في هذه المناطق بالتنسيق مع مديريات التموين، لافتاً إلى توفير كل الدعم لمديريات التموين في المحافظات للقيام بدورها الفعال في تنفيذ منظومة الخبز، ومتابعة التزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز بلدي مدعم مطابق للمواصفات.

لوحة إرشادية

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى توجيه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور على المخابز والتأكد من وضع لوحة إرشادية تحتوي على أرقام المسؤولين في مكان ظاهر للجمهور بمدخل كل مخبز لمساعدة المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات ومساعدة الجهات المسؤولة في رصد المخالفات، والتعامل معها بكل حزم.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى إن الدولة تقوم بتحصيل غرامات على المخابز المخالفة وإعداد تقارير دورية بشأنها مؤكداً أن تطبيق هذه الاجراءات بالمحافظات أثمر عن توقيع غرامات على عدد من المخابز المخالفة بالمحافظات بمبلغ 3 مليارات جنيه حيث تم تحصيل مبلغ 1.6 مليار جنيه منها وجاري تحصيل باقي المبلغ وهو 1.4 مليار جنيه.

توصيل الغاز الطبيعي

وفي السياق ذاته ولضمان إنتاج رغيف صحي، أكد اللواء محمود شعراوي متابعة الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تذليل أية معوقات خاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للمخابز خاصة استخراج التصاريح والتراخيص اللازمة للحفر وإعادة الشيء لأصله، وذلك تنفيذاً للبروتوكول الذي وقعته الوزارة مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والتموين والتجارة الداخلية، مشدداً على المحافظات بالإسراع في استخراج التصاريح اللازمة، والتنسيق مع اللجنة الثلاثية في كل محافظة والتي تضم ممثلي الوزارات الثلاثة لتجهيز كافة المتطلبات اللازمة ومتابعتها ميدانياً ضماناً للالتزام بالتوقيتات المحددة لإدخال الغاز الطبيعي لجميع المخابز في كافة المحافظات، مشيراً إلى استخراج تراخيص الحفر اللازمة لـ 4485 مخبزاً في المرحلة العاجلة للبروتوكول، وتم التشغيل الفعلي لـ3156 مخبزاً تعمل فعلياً بالغاز الطبيعي.