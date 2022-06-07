«التنمية المحلية»: حل 97% من شكاوى «صوتك مسموع» في مايو 2022

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّ مبادرة «صوتك مسموع»، تلقت خلال شهر مايو الماضي، 479 ألفا و972 رسالة منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 حتى الآن، منها 89 ألفا و235 شكوى، تم حل 86 ألفا و435 شكاوى منها بنسبة 97%، وجار حل 2800 شكوى.

وتأتي المبادرة في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين، وتلقى شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها.

1076 شكاوى من الإشغالات

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنّ المبادرة تلقت خلال شهر مايو، 12 ألفا و781 رسالة، منها 2189 شكوى تم حل 1745 منها بنسبة 79,7%، وكانت أكثر الشكاوى هي الإشغالات، وبلغ عددها 1076، يليها شكاوى القمامة بعدد 883، ثم مخالفات البناء بعدد 184، ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بـ57 شكوى، ثم شكاوى الفساد وعددها 7، وأُحيلت جميعا إلى الجهات المعنية بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

حل شكاوى المواطنين

وأوضح التقرير أنّ خدمة واتساب تلقت 10251 رسالة تضمنت 1807 شكوى تم حل 1464 شكوى منها بنسبة 81%، وجار حل 343 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على فيس بوك 2445 رسالة منها 380 شكوى، تم حل 279 منها بنسبة 73,4%، فيما بلغ عدد متابعي الصفحة أكثر من 72 ألفا و921 متابعا.

وتلقى البريد الإلكترونى للمبادرة 85 رسالة تم حلها بنسبة 100%، فيما تلقى الخط الساخن 545 اتصالا تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بأسعار السلع، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

تلقى شكاوى المواطنين

ووجّه شعراوي، العاملين في المبادرة باستمرار تلقي الشكاوى الخاصة بأي نقص في السلع الغذائية بالمحافظات، أو ارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أنّ فريق العمل في الوزارة يعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات، وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من الشكاوى، وهي: البناء المخالف، التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمخلفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد، إضافة إلى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا، ومخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة حياة كريمة.

وأضاف شعراوي، أنّ مبادرة «صوتك مسموع» نالت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية، ما ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها، ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية، ما انعكس سريعا على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعا، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزا ملحوظا في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.