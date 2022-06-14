«هيئة الدواء» توجّه رسالة لمرضى الأنسولين بشأن صلاحية الأدوية

أوضحت هيئة الدواء المصرية، أنّ الأدوية لها مدة صلاحية بعد فتحها، وتختلف من نوع لآخر، ناصحة مرضى السكر، باستهلاك الأنسولين خلال 4 أسابيع من فتحه فقط، شرط الحفاظ عليه في درجة حرارة تتراوح بين 2 وحتى 8 مئوية.

الرجوع للمكتوب في النشرة الداخلية للدواء

ونصحت هيئة الدواء، المواطنين، بقراءة النشرة الداخلية للدواء، واتباع الإرشادات المكتوبة، متابعة: «إذا كان لديك شك في طريقة التخلص السليم من الأدوية، فعليك التحدث إلى الطبيب أو الصيدلي، لأنه الخبير الأول بالدواء.

وناشدت هيئة الدواء، المواطنين، بالتواصل معها عبر الخط الساخن لها، لاستقبال التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالأدوية وطرق استخدامتها الآمنة.

هيئة الدواء المصرية

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية، دليل البرامج التدريبية المقدمة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر للشهر الحالي، مطالبة الراغبين في التسجيل في أي من البرامج التدريبية الواردة في الدليل، بالدخول من خلال المسح الضوئي لـQR Code الخاص بكل برنامج تدريبي أو ورشة عمل.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء، على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.