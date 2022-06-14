عادل الفار: لا أعمل منذ فترة وبصرف من معاش وزارة الكهرباء «فيديو»

قال المونولوجست عادل الفار إنه حقق نجاحًا في فن المونولوج منذ التسعينيات من القرن الماضي وحتى بداية الألفية الجديدة، وقدّم العديد من الحفلات وتكسّب من وراءها أموالًا كثيرة، وحقق شهرة واسعة، ولكن بمرور الزمن تغير الأمر ولم تعد هذه النوعية من الفن تحقق النجاح المطلوب.

عادل الفار: محدش عايز فن المونولوج.. كله عايز يرقص

وأضاف عادل الفار، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن فن المونولوج لم يعد له مكان في الوقت الحالي: «كل الموجودين حاليًا إما بيقلدوا فنانين أو يلقوا النكت فقط، والتقليد بالمناسبة فن معترف به، ومش أي حد يعرف يعمله، الفنان محمود عزب ومجدي عيد، أشهر من قاموا بالتقليد وهو أمرًا جيدًا وليس سيئًا، ولكن أنا لا أجيد هذا النوع، أنا من مدرسة مونولوجست قديم اسمه فكري الجيزاوي، المونولوج لديه يقوم على طرح موضوعات بها سخرية للواقع الذي نعيشه».

اختلاف الأجيال أثّر سلبًا على المونولوج

وحول استقبال الجمهور للمونولوجات التي يقدمها بنفس الحماس الذي كان يحدث معه في السابق، أوضح عادل الفار أنه يعمل منذ عام تقريبًا: «أخر مرة اشتغلت فيها من سنة، كرهت اشتغل تاني لأن الجيل الجديد مختلف عن السابق، كان في زبون طالبني في أحد الأندية، وروحت عشان اشتغل، كل ما أقول حاجة ألاقي الناس واقفة عايزة ترقص والشباب حواليا عايزين يرقصوا، رقصتّهم مرة واتنين بأغاني، لكن برضه عايز أضحكهم وأقول الفقرة اللي جاي عشانها، ألاقيهم برضه عايزين يرقصوا، معرفتش أعمل حاجة طبعًا».

وأشار إلى أن الفترة التي كان يتوقف فيها عن العمل، كان ينفق فيها من خلال المعاش الذي يتحصل عليه: «الحمدلله كنت موظفًا في شركة الكهرباء، وخرجت معاش بدرجة مدير عام المعاش كويس معيشني وساترني».