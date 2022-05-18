عادل الفار يعتذر للفنانة فيفي عبده بسبب ابنه

بادر المونولوجست عادل الفار، بالاعتذار إلى الفنانة فيفي عبده، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بينهما منذ عدة سنوات، وتسببت في إقامة دعوى قضائية ضده من قِبل فيفي، التي سبق واعتدت عليه بالضرب، على خلفية قيامه بتقليده لها في إحدى الحفلات.

عادل الفار عن فيفي عبده: شعورها طيب ناحيتي بعد وفاة ابني

وقال عادل الفار في تصريحات لـ«الوطن»، إن سبب اعتذاره للفنانة فيفي عبده، جاء بعد ظهورها في لقاء تلفزيوني مؤخرًا، وعندما تطرق الحوار إلى الأزمة التي كانت بينهما، ردت بتأكيدها أنها لم تكن تعلم بوفاة ابنه «لقيتها بتقول إنها عرفت بوفاة ابني، وهتيجي عشان تعزيني، احترمت موقفها ده أوي، وزعلت من نفسي إزاي كنت بقلدها وهلس وهى محترمة معايا».

واستطرد بقوله «عايز أقولها لو كانت زعلانة مني، أنا بعتذر لها بعد ماشوفت شعورها الجميل ده»، مشيرًا إلى أن سبب الخلاف بينهما نتيجة تقليده لها بطريقة كوميدية في حفل ما بأحد الفنادق يحضره عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم فريد شوقي وليلى علوي، وتصادف وجود ابنتها التي غضبت من المونولوج، وعلى الفور اتصلت بوالدتها التي جاءت غاضبة بشدة.

غضب فيفي عبده من عادل الفار بسبب تقليده لها

وأشار إلى أن فيفي عبده، استقبلته فور خروجه من القاعة واعتدت عليه «كان في مشاكل وقضايا، لكن الحمد لله القاضي حكم لصالحي، وقال إن الطريقة دي فن متعارف عليه».

وفي شهر فبراير الماضي توفي شادي نجل عادل الفار، وهو شاب في الثلاثينيات من عمره، إثر إصابته بأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله.