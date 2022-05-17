عادل الفار يكشف موقفا محرجا مع الزعيم: المعازيم سابوني أغني وراحوا يسلموا عليه

قال الفنان عادل الفار، إن بداية معرفته بالفنان الكبير عادل إمام، تعود إلى سنوات طويلة، وتحديدًا خلال إحيائه حفل زفاف المساعد الخاص لـ الزعيم، مقدمًا له التهنئة بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم 17 مايو.

عادل الفار: بداية معرفتي بـ عادل إمام في فرح المساعد الخاص به

وكشف عادل الفار، في تصريحات لـ«الوطن» تفاصيل بداية علاقته بالزعيم عادل إمام، قائلًا: «كنت واقف على المسرح ولسه هبتدي الفقرة، وفوجئت بصراخ شخص معلنًا وصول عادل إمام إلى الفرح، ملقتش حد جنبي، الناس كلها جريت على الزعيم، لقيت نفسي واقف لوحدي مش عارف أعمل ايه؟ المتعهد بيقولي غني ياعم، قولتله أغني لمين؟ الناس كلها مع عادل إمام.

وأضاف «الفار»: أدركت وقتها أهمية وقيمة عادل إمام، وبمرور الوقت كان يطلب مني حضور الحفل السنوي الذي كان يقيمه في نهاية الموسم الصيفي، وكان يحضره نجوم الفن، وأبطال مسرحياته، متابعًا: «كان بيحبني جدًا، وبيحب أدائي، وطبعا ده شرف كبير، ودعوته لي في هذا الحفل باستمرار، شيئ يدعو للفخر».

أغنية عادل الفار للزعيم: عيد ميلادك فل الفل

وأوضح عادل الفار، أنه كتب أغنية لإهدائها للفنان عادل إمام في عيد ميلاده، متمنيًا أن يسعد بها الزعيم الذي طالما أسعد الملايين من خلال إبداعه في الفن ومن كلمات الأغنية: «عيد ميلاد سعيد يا زعيم عيد ميلاد سعيد الليلة هيصة وهليلية الله الله ومجمعة كل العيلة الله الله ده عيد ميلادك فل الفل والفرح متوزع على الكل هغني واتغنوا معايا عيد ميلاد سعيد يا زعيم».

وأشار عادل الفار، إلى أنه من منطقة الحلمية التي نشأ فيها عادل إمام، متابعا: «إحنا جيران يا زعيم، كل ما يشوفني يقولي إنت لسه قاعد في الحلمية؟ فين أيامها؟ الحقيقة الحلمية خرج منها نجوم كبار».