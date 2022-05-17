عادل الفار يكشف تفاصيل تدخل الزعيم لحمايته من فيفي عبده: وقف في ضهري

كشف الفنان عادل الفار كواليس تدخل الزعيم عادل إمام لحمايته من بطش الفنانة فيفي عبده بعد اعتدائها بالضرب عليه داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة قبل أعوام عدة.

عادل الفار: فيفي عبده اعتدت عليّ بسبب تقليدي لها

وقال «الفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ سبب أزمته مع فيفي عبده تعود إلى تقليده لها في مونولوج داخل حفل بأحد الفنادق، وبالصدفة كانت ابنتها متواجدة بالحفل، وأبلغت والدتها بما حدث، مضيفاً: «حضرت فيفي عبده للمكان، واعتدت عليّ، وحصلت مشاكل كثيرة وقضايا، لكن القاضي حكم بالعدل، لأنها قدمت شريط فيديو للحفل، والقاضي قال وقتها إن ده فن معتمد ومتعارف عليه».

عادل إمام يساعد من حوله دون علمهم

وتابع: الفنان عادل إمام حماني من أذي فيفي عبده دون أن يخبرني بذلك «دي عادته إنه يساعد ويقف في ضهر الناس من غير ما يقول».

ووجه عادل الفار التهنئة لـ الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم 17 مايو، مؤكّداً أنَّه قيمة فنية كبيرة لمصر والوطن العربي، إذ تمنى له وافر الصحة والنجاح وتقديم أعمال فنية تُمتع جمهوره سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، بحسب قوله.

وفي السياق ذاته، أشار عادل الفار إلى أنَّ فيفي عبده سُئلت عنه خلال ظهورها أخيراً في أحد البرامج التليفزيونية، وقالت إنَّها علمت بوفاة ابنه وستأتي لتقديم واجب العزاء، إذ علق على ذلك قائلاً: «احترمت موقفها وأشكرها على مشاعرها النبيلةً، حسيت إنها محترمة، وإذا كانت زعلانة مني فأعتذر لها بعد شعورها الجميل بحقي».