«المرافق»: قرار إرجاء زيادة أسعار الكهرباء يؤكد انحياز الدولة للمواطن

أشاد هشام فؤاد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للمرافق، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الإثنين، بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء، مشيرًا إلى أنها المرة الثالثة التي تقوم فيها الدولة بإرجاء الزيادة المقررة تخفيفاً عن المواطنين مع الوضع في الاعتبار أن هناك 17 مليون مشترك يدفع أقل من 50% من تكلفة الطاقة التي يتم الحصول عليها حسب المعلومات والأرقام الرسمية التي أعلن عنها الرئيس.

400 ألف عامل بقطاع المرافق العامة

وقال «فؤاد» في بيان صحفي، اليوم، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن عنها أمس خلال افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان بمحافظة المنوفية تحظى بالتقدير من جانب أكثر من 400 ألف عامل بقطاع المرافق العامة «كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وإسكان»، وتؤكد انحياز الدولة المصرية للمواطن البسيط، واستكمال حزمة القرارات والتوجيهات الرئاسية بشأن توفير حياة كريمة للمواطن رغم التحديات الراهنة.

زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء

وكان الرئيس، قال أمس خلال افتتاحه للمشروعات بشأن أسعار الكهرباء : «نحاول قدر الإمكان أن نجعل فاتورة الأعباء على المواطنين مناسبة.. وأجلنا زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة بسبب الظروف العالمية مع الوضع في الاعتبار أن تكلفة إنتاج الكهرباء زادت بسبب زيادة أسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء 4 أضعاف فقد كانت تكلفة وحدة المتر المكعب من الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء 4 دولارات أو 5 دولاران للمتر المكعب وحاليا بلغت 21 دولارا».