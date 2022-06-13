أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم.. تأجيل زيادة أسعار الكهرباء

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مجمع الإنتاج الحيواني والمجازر الآلية وإنتاج بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وكانت أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم، هي الخاصة بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء بسبب التضخم الذي تشهده البلاد الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

تأجيل الزيادة عن 17 مليون شقة.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم

وقال الرئيس إنه تم تأجيل زيادة أسعار الكهرباء عن 17 مليون شقة تدفع الآن 50% من استهلاك الكهرباء، وأكد الرئيس السيسي أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه لمشروع البتلو ساعد على عدم رفع أسعار اللحوم بشكل كبير، لافتا إلى أن تكلفة تربية مليون رأس من الماشية يبلغ 50 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم استيراد 71 ألف رأس ماشية بلغت تكلفتها 5 مليارات جنيه.

من أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم ما يتعلق بارتفاع أسعار الأعلاف واستيراد بعض المواد من الخارج، الأمر الذي أدى إلى عدم توازن أسعار منتجات اللحوم.

الحرب الروسية الأوكرانية منذ 6 أشهر أدت إلى تضخم عالمي

وقال إن ثوابت سياسة دول الاتحاد الأوروبي عدم زيادة التضخم عن 2% الآن أصبحت نسبة التضخم لبعض الدول 5% ودول أخرى 9% والبعض 11%، معللا ذلك بالحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ 6 أشهر وأدت إلى تضخم عالمي وارتفاع بالأسعار.

وطالب الرئيس السيسي المجتمع المدني بالمشاركة في مشروعات الإنتاج الحيواني من خلال مشروعات التحسين الوراثي التي تعطي تحولا عاليا في اللحوم يصل إلى 300 كيلو جرام بدلا من 150 في ستة أشهر وقال إن القطاع الخاص مرحب به في المساهمة في المشروعات بتلك الأفكار.

كما وجَّه الرئيس بدعم الحكومة وتخصيص مبالغ ضخمة لمساندة المزارعين ومربي الماشية بمتابعة وإشراف من جمعية الأورمان وقاصد خير وغيرها من الجمعيات.

وقال الرئيس إننا نحافظ على حالة الاستقرار ليس من أجل الرئيس فقط وأقسم قائلا «والله العظيم ما عشان خاطري لكن عشان حياة المئة مليون مصري».

وعن مشروع الإنتاج الحيواني قال ضمن أبرز تصريحاته اليوم «حينما أطلقنا مشروع المليون رأس، وحينما بدأنا هذه المزارع أخذنا إجراءات عديدة، لأن هذه صناعة، علشان الدولة المصرية لو جه عليها وقت وحبت تخلي المنتج بتاعها بمعايير الأفضل في العالم هيبقى متحقق هنا» وذلك في إشارة إلى مركز أبحاث الأمراض والأوبئة المرفق بالمشروع.