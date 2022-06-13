السيسي: تأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه طبقًا لما يحدث في العالم اليوم، وصل سعر برميل البترول إلى 120 دولارا، متسائلًا: «طب لو بقى 150 دولار هنعمل إيه؟، بس برضوا إحنا حرصين على إن إحنا نخلي أسعار الوقود والطاقة مناسبة، وخدنا قرار للمرة التالتة على التوالي، مش هنرفع أسعار الكهرباء بسبب الظروف الموجودة دلوقتي».

تأجيل قرار رفع أسعار الكهرباء

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات: «الكهرباء انتوا أخدتوا قرار إن إحنا منزودهاش، واتكلمنا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تسعير الكهرباء لتالت مرة، بإننا نأجل البرنامج لظروف، عشان ميبقاش حمل على الناس، مع الوضع في الاعتبار أنا بتكلم عن 17 مليون مشترك، يعني 17 مليون شقة بتدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة».