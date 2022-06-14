فيل أبرهة الحبشي يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.. هل كان اسمه «محمود»؟

أثار فيل أبرهة الحبشي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحات الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، والتي قال فيها إن اسم فيل أبرهة هو «محمود»، وجاء ذلك خلال لقائه عبر برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على فضائية «CBC».

فيل أبرهة الحبشي

وشهدت محركات البحث عمليات مكثفة خلال الساعات الماضية، بشأن قصة فيل أبرهة الحبشي، وهل بالفعل اسمه «محمود»؟، كما قال مفتي الديار السابق، وفي هذا الشأن يستعرض الوطن التوضيح من خلال ما كتبه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» عن حكاية فيل أبرهة الحبشي.

وقال إن أبرهة الحبشي استعد لهدم الكعبة، وصار في جيش كثيف عرمرم، حتى لا يصده أحد، واصطحب معه فيلا عظيما كبير الجثة لم يوجد مثله حينها، يقال له «محمود» كان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة من أجل هدم الكعبة.

ولم يكن فيل أبرهة الحبشي، الوحيد الذي كان برفقته، إذ أضاف ابن كثير في تفسيره، أنه يقال إن أبرهة الحبشي كان برفقته 8 أفيال، وقيل 12 فيلا.

محاولة أبرهة الحبشي هدم الكعبة

ويستكمل أبن كثير في تفسيره بشأن فيل أبرهة الحبشي، الذي ذُكر في القرآن الكريم، أن أبرهة جاء بالفيل ليهدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان: «وتوضع في عنق الفيل، ثم يزجر ليلقى الحائط جملة واحدة، فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جدا، ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت، ورد من أراده بكيد».

وتأكيدا على إطلاق اسم محمود على فيل أبرهة، قد جاء في تفسير القرطبي، وتحديدا بالجزء العشرين، أن: «فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، وهيأ فيله، وعبأ جيشه، وكان اسم الفيل محمودا، وأبرهة مجمع لهدم البيت، ثم الانصراف إلى اليمن».