«أبو الغيط»: أي خطأ في أزمة روسيا وأوكرانيا يؤدي لمواجهة نووية

أكد السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أننا في وضع خطر للغاية وهناك ملامح لمواجهات حادة بين القوى العظمى لا تقتصر على روسيا وحلف الأطلسي والولايات المتحدة بل تمتد إلى المحيطين الهادي والهندي، لافتا إلى أن أوكرانيا هي النقطة المحتملة في المواجهة المحتدمة بين روسيا والغرب، وأي خطأ في الحساب من الممكن أن يؤدي إلى مواجهة نووية.

روسيا لديها ما لا يقل عن 5000 رأس نووية

وأوضح أبو الغيط، في تصريحات تليفزيونية، أن روسيا لديها ما لا يقل عن 5000 رأس نووية استراتيجية أو تكتكية والعواقب تكون وخيمة، والحرب لن تتوقف في أوكرانيا خلال الفترة المقبلة؛ بل من الممكن أن تصل لسنوات، مضيفا: «روسيا لها مفاهيم محددة والعالم الغربي له تطلعاته ويسعى إلى هزيمة موسكو».

وأشار أبو الغيط إلى أن هناك تضييقا على ظهور الصين كقوة مؤثرة على أرض الواقع، لافتا إلى أن العالم الغربي يسعى لإنشاء ائتلافات ضد الصين حيث يرى أن الصين لم تلتزم بالخطط المتوافق عليها دوليا.

وأكد أمين عام جامعة الدول العربية، أن أي إجراء في إطار المنظمة الدولية خاصة مجلس الأمن يجب أن يكون بموافقة الدول الـ 5 دائمة العضوية، وهناك ملامح بدأت تظهر لتحديات بين القوى العظمى وهي أمريكا وحلف الأطلسي وروسيا والصين، لافتا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تمتد لسنوات، مشددا على أن الوضع حساس جدا في العالم لأن أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة يحشدون إمكانيات في شرق آسيا والمحيط الهادي، بالإضافة إلى التعاون المعلن بين أستراليا والهند وكوريا واليابان.

الصين تسعى لاختراق المحيط

وأضاف أبو الغيط، أن تقدم الصين تجاه الجزر الصغيرة في المحيط الهادي لم يحقق الهدف منه، ولا تزال الصين تسعى لمحاولة اختراق المحيط، ولكن الغرب منتبه جدا لمخططات الصين ويقطع الطريق أمامها في العديد من الأمور، مشيرا إلى أن الصين اتخذت قرارا منذ أشهر بزيادة قدرتها الصاروخية والنووية من 260 رأسا نووية إلى 1000 رأس بحلول عام 2030.