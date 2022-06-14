«300 قاذفة و500 دبابة و1000 مدفع».. مطالب أوكرانيا من الغرب لإنهاء الحرب

ذكرت صحيفة «الجارديان»، البريطانية أن أوكرانيا دعت الغرب للتزويد بـ 300 قاذفة صواريخ و500 دبابة و1000 مدفع هاوتزر، قبل اجتماع وزراء دفاع أوروبيين مقرر غدا الأربعاء.

وتم تقديم الطلب علنًا من قبل ميخايلو بودولياك، مستشار رئاسي رئيسي، على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، حيث قال، إن أوكرانيا بحاجة إلى «تكافؤ أسلحة ثقيلة» لهزيمة روسيا وإنهاء الحرب.

صواريخ «MLRS»

وسيتطلب ذلك، كما قال، 300 من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة «MLRS»، التي تم الالتزام بها حتى الآن من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتضمنت قائمة الطلبات أيضًا «1000 مدفع هاوتزر» بمعيار الناتو 155 ملم، ببعد أكثر مما تم إرساله من قبل.

وكانت الولايات المتحدة، المورد الرئيسي للأسلحة، سلمت 109 مدافع بحلول نهاية مايو، وسيعقد اجتماعا خاص لوزراء الدفاع، غدًا الأربعاء، في بروكسل برئاسة لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، لمناقشة التبرعات المستقبلية للأسلحة، وهو الاجتماع الثالث من نوعه منذ بدء الحرب، ومن المقرر أن يحضر نظيره البريطاني بين والاس.

ووفقًا للجارديان، يأتي ذلك في وقت يكافح فيه الجيش الأوكراني لمقاومة هجوم مدفعي روسي مكثف على منطقة دونباس الشرقية وخسر في بعض الأيام 200 جندي في أعنف قتال في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وسط هذا الضغط، اكتسب الاجتماع أهمية خاصة في كييف التي تريد ذخيرة كثيرة وسريعة حتى تتمكن من محاولة إجبار الروس على الخروج من أراضيها قبل أن يتغير الطقس.

مناورة تفاوضية

وقال بعض الخبراء إن أفضل تفسير لتغريدة بودولاك هو مناورة تفاوضية، لكن هناك أيضًا تساؤلات حول ما إذا كان مثل هذا الضغط العلني يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، لا سيما مع دول مثل ألمانيا، التي ترددت مرارًا وتكرارًا بشأن توريد الأسلحة وكانت أبطأ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تسليم أوكرانيا ما وعدت به علنًا.

الأسلحة الألمانية التي تم ارتكابها في نهاية أبريل تشمل مدافع الهاوتزر والمدفعية المتنقلة جيبارد، لكن من المقرر وصول المدفعية نهاية الشهر الجاري والعربات المدرعة المتخصصة في يوليو، الأمر الذي أحبط كييف.

أما المطالب الأخرى التي تقدم بها بودولاك، مستشار رئيس أركان الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فكانت 500 دبابة و2000 مركبة مدرعة 1000 طائرة بدون طيار.

ولفتت الصحيفة إلى أن كل الأعداد الكبيرة من الأسلحة الثقيلة من شأنها أن تغير التوازن العسكري بشكل كبير، وفي بعض الحالات، تؤدي إلى نفاد الإمدادات الغربية إلى حد كبير.