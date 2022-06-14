كيف وفرت مصر احتياجات الغذاء رغم الأزمات العالمية؟.. الزراعة تجيب

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة، ولا تبخل في ضخ استثمارات بالقطاع، موضحا أن الزراعة من القطاعات الاقتصادية المهمة في الدولة المصرية.

تلبية احتياجات الغذاء للمواطن مهم للغاية

أضاف متحدث وزارة الزراعة، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صباح البلد»، المعروض على قناة صدى البلد، أن تلبية احتياجات المواطن المصري من الغذاء «أمر في غاية الأهمية والخطورة»، لافتا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من تجاوز تأثير الأزمات العالمية وموجات التضخم، في هذا الشأن.

اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة والألبان

أكد القرش، أن مصر حققت اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة والألبان ومنتجاتها، والدواجن وبيض المائدة وأسماك المياه العذبة، موضحا أن هناك قرار وزاري منظم لعملية ذبح رؤوس الماشية عند 400 كيلو جرام للرأس، مشيرًا إلى أنه حال وجود لحوم بتلو مذبوحة، فإنها تكون مخالفة، ويتم اتخاذ إجراءات حيالها.

مصر ليست دولة ذات مراعي طبيعية

اختتم متحدث وزارة الزراعة، حديثه بالتأكيد على أن مشروعات الإنتاج الحيواني مكلفة، خاصة أن مصر ليست دولة ذات مراعي طبيعية، ولذا الدولة حريصة على تطوير رؤوس الماشية لدى صغار المربين، التي يبلغ عددها نحو 2 مليون رأس.