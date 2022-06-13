مستشار وزير الزراعة: جهزنا أكثر من 630 نقطة تلقيح صناعي

قال الدكتور عادل التراس، مستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات، إن الثروة الحيوانية في مصر لم تكن مدونة ولكن تم تدوين السلالات لتحسين جودتها عبر خطة قومية من خلال تحسين مراكز التلقيح الاصطناعي، بجانب تجهيز أكثر من 630 نقطة تلقيح اصطناعي ومدها بالأجهزة الحديثة.

عدد حالات التلقيح الصناعي

وأضاف «التراس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه تم تدريب صغار المربين على برامج التغذية، لافتا إلى ربط الأبحاث الحديثة بجينات الحيوان والغذاء وإنتاج اللحوم والألبان وهذا المثلث يتم الاعتماد عليه في الخارج لتحسين السلالات، مبينا أن عدد حالات التلقيح الصناعي على مدار سنتين 2.6 مليون جرعة مع نتائج إيجابية في مليون جرعة.

تسمين العجول المصرية

أوضح مستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات، أن معدل التسمين في العجول المصرية قليل ويتم استهداف لمعدل 1.5%، مبينا أن الأبقار المصرية توفر 5 كيلو لبن يوميا بحد أقصى ولكن السلالات الأجنبية توفر 50 كيلو لبن يوميا لذا يتم استيراد السلالات من الخارج لتطوير السلالات الموجودة في الداخل، متابعا: «يمكن أن يحدث إحلال السلالات الأجنبية بدلا من المصرية ولكن هذا يستغرق وقتا ويوجد عدة تحديات منها عدم وجود مراعٍ واسعة وكذلك ارتفاع درجات الحرارة عشان كده لازم الاستيراد يكون من البيئات القريبة من البيئة المصرية».