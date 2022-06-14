«الزراعة»: نحقق اكتفاء ذاتيا من منتجات الألبان وندعم صغار المربين

قال محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنّ الوزارة تبذل جهودا من أجل تطوير الإنتاج الحيواني ومجالات الزراعة كافة، لافتًا إلى أنّ أهم التحديات التي تواجه الإنتاج الحيواني لدى صغار المربين، توفير التمويل لشراء رؤوس الماشية، أو تطوير مراكز تجميع الألبان أو استكمال الأنشطة لدعم وتطوير رفع كفاءة الإنتاج الحيواني.

توجه لتطوير وتحديد السلالات الموجودة

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف، وآية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنّ هناك توجهًا الآن لتطوير وتحديد السلالات الموجودة، وهو ما يعظم من إنتاج الماشية لصغار المربيين، منوهًا بأن هذا التطوير سيسهم في زيادة حجم المعروض والمتاح من اللحوم والألبان، والذي يساهم بدوره في تحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي.

اكتفاء ذاتي من منتجات الألبان في مصر

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، وجود طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث لم تتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي قبل عام 2014 40% في مجال اللحوم الحمراء، أما الآن فقد تجاوزت هذه النسبة بأكثر من 60%، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بمنتجات الألبان بصورة كاملة.

وأشار القرش إلى جهود مصر في مجال الماشية، إذ تضخ الدولة مئات المليارات لهذا القطاع، كونه يمثل الأمن الغذائي لمصر.