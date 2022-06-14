كليب «حبني وإكسر الشر» لـ قصى حاتم يحقق نصف مليون في أقل من 24 ساعة

طرح الفنان العراقي الشاب قصي حاتم، أحدث أغنياته المصورة بطريقة الفيديو كليب، تحت عنوان «حبني وإكسر الشر»، بالتعاون مع المخرج حسن كشمولة

جرى تصوير فيديو كليب «حبني و إكسر الشر»، في مدينة أبوظبي، وحمل صورة إبداعية متميزة في الإضاءة وزوايا التصوير والمشاهد، ويأتي تعاون قصي حاتم مع المخرج حسن كشمولة في أغنية «حبني وإكسر الشر» للمرة الثانية، بعد نجاح وتميز تعاونهما الأول من خلال كليب أغنية «اليوم أنت» التي حققت أكثر من 33 مليون مشاهدة.

نجاح كليب «حبني و إكسر الشر»

وعرض كليب «حبني و إكسر الشر» عبر قناة قصي حاتم باليوتيوب، محققًا خلال 24 ساعة قرابة نصف مليون مشاهدة، وهو من كلمات الشاعر عمار محمد وألحان مصطفى ابراهيم، وتوزيع ومكس وماستر محب الراوي.

وشوّق قصي حاتم جمهوره على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، بنشر تغريدة، جاء فيها: «حبايبي الغاليين، انتظروا جديدي.. فيديو كليب بعنوان حبني واكسر الشر: Soon».

محطات في حياة قصي حاتم

وقدم الفنان قصي حاتم عددا من الأغنيات الهامة في تاريخه ومشواره الفني منها، أغنية «يا حبك»، من كلمات الشاعر رامي العبودي، وقدمها مع الفنان الملحن علي صابر، وحققت الأغنية ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب منذ طرحها، وتصدى لعملية التوزيع الموسيقي والمكس والماستر الفنان حسام كامل، التي جاءت متضمنة مجموعة من الإيقاعات العراقية والموسيقى العصرية، وتم طرحها وعرضها في قناة قصي حاتم الرسمية في اليوتيوب.