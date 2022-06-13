موعد طرح أغنية حمادة هلال الجديدة: التراك الرسمي الجديد للأفراح

يترقب قطاع كبيرة من الجمهور أغنية حمادة هلال الجديدة، التي تحمل اسم «الفرح مالينا»، والتي من المُقرر طرحها يوم الخميس المُقبل، وذلك عبر القناة الرسمية للفنان حمادة هلال على موقع الفيديوهات الشهير «يويتوب».

وأبدى عدد كبير من المتابعين تشوقهم لأغنية حمادة هلال الجديدة، لا سيما أنها بعيدة تمامًا عن الحزن، وتنتمي لنوعية الأغاني الخاصة بالأفراح، إذ قال أحد المتابعين: «في انتظارها على أحرّ من الجمر»، فيما كتبت أخرى: «يا الله.. أنا في انتظارها علشان أشغلها في فرحي».

طرح أغنية حمادة هلال الجديدة الخميس المقبل

ويرى حمادة هلال أنّ الأغنية الجديدة «الفرح مالينا» ستكون الأغنية الرسمية لكل الأفراح العربية، وذلك حسبما قال عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ومن جانبه، حرص الفنان محمد لطفي على تهنئة حمادة هلال بُقرب موعد طرح الأغنية الجديدة، مُعلقًا: «حبيبي يا أبو يوسف»، فيما قالت الفنانة لقاء سويدان: «ربنا يكرمك ويوفقك».

3 ملايين مشاهدة لأغنية حمادة هلال «روح الروح»

يُذكر أن الفنان حمادة هلال قد تعاون مؤخرًا مع الموزع إسلام ساسو، والمؤلف الغنائي مصطفى حدوتة الذي اشتهر بأغنية «بنت الجيران»، إذ طرح قبل أيام أغنية «روح الروح» التي تقترب من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع «يوتيوب».

وتتضمن كلمات الأغنية: «يا اللي بتتقل عليّ لخّص يلا وتعالى، ليه كل ما أقول بحبك بترد الحب اشتغالة، قلبي من يوم ما حبك مش عارف أوصف له حاله، بيتك ده حضني ولو مشيت هيجيبله قرار إزالة، لا وألف لا أنا مش هقبل إلا بيك لا تبعد إيه غصبن عنك أنا لي فيك، بص ها أقولها بصراحة، ومش هاجيبها بشكل شيك، احسبها زي ما تحسبها بالعافية أنا هبقى ليك».