«القوى العاملة»: بدء مقابلات شغل 40 وظيفة بشركات البترول بالإسكندرية

بدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية المقابلات الشخصية للتعيين على 40 وظيفة بإحدى الشركات الكبرى في مجال الخدمات البترولية، إذ تقدم لها حتى الآن نحو 200 شاب وسجلوا بياناتهم على موقع المديرية والشركة وتمّ إجراء الاختبارات الأولية لهم من خلال المقابلة الشخصية مع مسؤولي الشركة بحضور مندوبي القوى العاملة للتأكّد من مدى تطبيق قانون العمل على العقود التي سوف يتمّ إبرامها بين الشركة والعمال.

200 متقدم لشغل تلك الوظائف

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنَّ المديرية كانت قد أعلنت عن هذه الوظائف وطريقة التقديم لها عن طريق موقع المديرية على الإنترنت وسجل أكثر من 200 من راغبي العمل على هذه الوظائف والتي من المقرر أن يتمّ صرف مكافأة تدريب تقدر بمبلغ 2000 جنيه شهريًا خلال الثلاثة أشهر الأولى على أن يكون الراتب 2400 جنيه على الأقل لمن يجتاز فترة التدريب مع منحه جميع المزايا التأمينية والعلاوات طبقًا لقانون العمل.

دور القوى العاملة للحد من البطالة

ومن جهته، أشار ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية إلي أن المقابلة الشخصية لشغل الوظائف بشركات البترول حضرها حضر النائب محمود عصام، والنائبة راوية مختار من مجلس النواب، إذ أشادوا بالدور الذي تقوم به وزارة القوي العاملة ممثلة في المديرية بالإسكندرية للحد من البطالة ومساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل مناسبة، كما قدموا الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان للجهود المبذولة وغير المسبوقة للقوى العاملة في توفير حياة كريمة للشباب الباحث عن عمل لبداية حياة جديدة.

في سياق آخر، يتابع وزير القوى العاملة سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهنى الثابتة ووحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أوضح أنَّ ذلك التدريب يأتي في ظل توجه الدولة المصرية لريادة الأعمال والتي تعد جزءا من كل التدريبات المهنية التي تنفذها الوزارة في كل الدورات التدريبية داخل مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة لها بالمحافظ، لتأهيل الشباب على المهن المطلوبة لسوق العمل مما يسهم في تشغيلهم وخفض معدلات البطالة.