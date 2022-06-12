«البترول» تنفي زيادة أسعار البنزين والغاز: التسعيرة ثابتة منذ يناير

كشف المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروات المعدنية، عن حقيقة ما تردد حول زيادة أسعار البنزين والغاز خلال الفترة المقبلة، إذ ذكر أن جميع الأرقام التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، الخاصة بزيارة أسعار الغاز خاطئة 100%، مؤكدا أن الوزارة لديها أسعار ثابتة منذ بداية يناير هذا العام، وتم الإعلان عنها على جميع المنصات الرسمية، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية منذ قليل.

جميع الشائعات التي صدرت اليوم عن ارتفاع أسعار الغاز غير حقيقة

وأضاف «عبدالعزيز»، أن جميع الشائعات التي صدرت اليوم عن ارتفاع أسعار الغاز غير حقيقية، مؤكدا أن شرائح الاستهلاك موضوعة من صفر إلى 30 متر مكعب يكون بها سعر المكعب 2.5 جنيه، وهذا ساري منذ يناير 2022، وسعر المكعب في الشريحة الثانية من 30 مترا إلى 60 مترا 3.25 جنيه، وما يزيد عن 60 مترن يكون سعر المكعب 3.75 جنيها، موضحًا أن الأسعار عندما يتم تغييرها يتم الإعلان عنها وليس هناك زيادة في الأسعار خلال الفترة الماضية.

مجلس الوزراء هو المنوط به تحديد سعر الغاز الطبيعي

وطالب المتحدث باسم وزارة البترول والثروات المعدنية، بضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن مجلس الوزراء هو المنوط به تحديد سعر الغاز الطبيعي، وليس هناك أي نية لزيادة سعره، وكل الأرقام المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خاطئة، موضحًا أنهم فوجئوا أن مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أرقاما خاطئة عن أسعار الغاز الطبيعي، منوها إلى أن هناك لجنة عليا منوط بها تحديد سعر السولار والبنزين والمازوت كل 3 شهور.