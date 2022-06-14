تحرير 141 محضر حجب كميات من القمح لبيعها بالسوق السوداء في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، أسفرت عن تحرير 52 محضر جديد امتناع عن توريد كميات من محصول القمح، فضلاً عن رصد مجموعة من المزارعين قاموا بتوريد كميات صغيرة بالرغم من زراعتهم لمساحات كبيرة من القمح، ليصل إجمالي عدد المحاضر إلى 124 محضراً، كما تم في وقت سابق، تحرير 17 محضراً لأقماح محلية محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد للموسم الجديد، بغرض الاتجار فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

محافظ قنا يشدد على الالتزام بالقرارات الوزارية

وأكد «الداودي» ضرورة الالتزام بكافة القرارات الوزارية والتوجيهات الخاصة بمحصول القمح وتوريده إلى الشون والصوامع المجهزة لذلك، ومنع تداوله في السوق المحلي أو بين المحافظات، إلا وفق الضوابط المقررة، لضمان توريد أكبر كمية من المحصول هذا الموسم، مشددًا على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح، والتأكد من انتظام أعمال التوريد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، للتحقق من جودة الأقماح الموردة.

تكثيف حملات الرقابة للقضاء على السوق السوداء

كما وجه محافظ قنا بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن، للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات، والقضاء على السوق السوداء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، باعتبار الأمر قضية قومية وموسماً استثنائياً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف محافظ قنا أنه يتابع بشكل يومي وعلى مدار الساعة، منظومة التوريد، للوقوف على حجم الكميات الموردة وتقديم المزيد من التسهيلات، وتذليل العقبات أمام المزارعين والموردين، لتحقيق الكميات المستهدفة، كما ناشد المحافظ المزارعين سرعة توريد كميات القمح كاملة للجمعيات الزراعية، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

لجان التوريد تواصل عملها على مدار الساعة

ومن جانبه، قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن اللجان المشكلة من قبل المحافظ، تواصل أعمالها على مدار الساعة، وبصفة يومية، في المرور الميداني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لمتابعة آخر مستجدات عمليات التوريد، وتذليل العقبات، وتقديم الدعم اللوجستي لضمان توريد أكبر كمية من المحصول.