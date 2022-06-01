موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة قنا.. «الأوراق بتتصحح»

يبحث أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بقنا، عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في قنا 2022، حيث يهتم الكثيرون بالبحث عن موعد ظهورها، خاصة الأسرة بكل أفرادها للاطمئنان على أبنائهم الطلبة، حيث يحدد المجموع والنتيجة مصيرهم إما بالالتحاق بالثانوية العامة أو بدائلها مثل التمريض والدبلومات الفنية أو مدرسة المتفوقين وفصول شركة مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا 2022

ووفق مديرية التربية والتعليم في قنا، فإن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا 2022، سيكون على الأكثر في منتصف الأسبوع المقبل، حيث يجري التصحيح الآن وسيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من ذلك.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا.. الأوراق في التصحيح

وقال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا، إنه يجري الآن تصحيح أوراق إجابات طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة، وذلك تمهيدا لإعلان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا 2022، مضيفا أنه بعد التصحيح سيتم رصد الدرجات ومراجعتها وإعلان النتيجة.

اعتماد وإعلان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا 2022

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم، أنه سيجري اعتماد النتيجة أولا من محافظ الأقليم اللواء أشرف الداودي، خلال الأيام المقبلة، وسيتم إعلان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا 2022، قبل إعلانها، مشيرا إلى أن المحافظ سيعتمدها أولا ثم يهنئ أوائل الصف الثالث الإعدادي، ثم يجري إعلانها عبر موقع مديرية التربية والتعليم، ثم توزيعها على الإدارات التعليمينة والمدارس ليعرفها الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2022

وأكد «خالد» أن هناك تعليمات مشددة من محافظ قنا بضرورة الالتزام بالشفافية خلال تصحيح أوراق إجابات طلاب الإعدادية قبل إعلان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا 2022، حتى يحصل كل طالب على حقه، وذلك بعدما اشتكى بعض أولياء الأمور من نتيجة أبنائهم في الفصل الدراسي الأول.