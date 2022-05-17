تحرير 425 مخالفة تموينية وضبط سلع فاسدة خلال أسبوعين في قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز، ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة، تم تحرير 425 مخالفة تموينية خلال الحملات التفتيشية التي شنتها مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين، خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري.

تحرير مخالفات تموينية متنوعة في الأسواق

وأوضح محافظ قنا أنه تم تحرير 324 مخالفة في مجال الأسواق، منها 227 مخالفة عدم إعلان أسعار، 28 مخالفة قرار 113، وكذلك 19 مخالفة قانون 163، و17 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية، و8 مخالفات تشغيل بدون ترخيص، و7 مخالفات عدم صلاحية السلع المعروضة، و5 مخالفات تجار تموينيين، ومخالفتين مواد بترولية، ومخالفة بيع بأزيد من السعر، و10 مخالفات أخرى متنوعة.

وفي مجال المخابز والمطاحن، ذكر اللواء أشرف الداودي أن الحملات نجحت في تحرير 101 مخالفة، منها 38 مخالفة عدم مطابقة المواصفات، و23 مخالفة عدم نظافة الأدوات، و18 مخالفة توقف عن العمل، و9 مخالفات عدم وجود قائمة تشغيل، 5 مخالفات غلق، 3 مخالفات تصرف وتجميع في دقيق المخابز، ومخالفة واحدة نقص وزن رغيف الخبز، و4 مخالفات أخرى متنوعة.

ضبط سلع مجهولة المصدر في المحلات

من جانبه، قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن الحملات التفتيشية نجحت أيضا في ضبط كميات من السلع المختلفة ما بين مجهولة المصدر، وما بين ضبط سلع قبل بيعها في السوق السوداء، شملت 23 طنا و350 كجم سكر، 3 أطنان قمح محلي، 2 طن و660 كجم أرز، 1.5 طن تجميع دقيق مخابز، 1.1 طن دقيق مستودعات، 1.5 طن أسمنت، 975 قطعة ألعاب نارية، 15 كرتونة مستلزمات طبية، 130 قطعة غير سيارات، 8 أسطوانات بوتاجاز، بالإضافة إلى رصد عمليات ضرب وهمي على ماكينات الصرف بإجمالي 18 ألفا و850 رغيف خبز.

كما تم ضبط عدد من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 116.5 كجم مصنعات لحوم، 51 كجم لحوم بلدية، 63 كجم مصنعات غذائية، 35 كجم ألبان، 10 آلاف و615 عبوة فراخ، 288 عبوة سمن نباتي و977 عبوة مواد غذائية متنوعة.