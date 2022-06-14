مشاهدة مباراة مصر وكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء 14-6-2022.. بث مباشر، حيث يلعب منتخب مصر في تمام الساعة الواحدة بعد قليل، والثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، مباراة ودية من العيار الثقيل. بث مباشر مصر ومشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر الآن. ويلتقي الفراعنة كوريا الجنوبية على ملعب كأس العالم سول. وذلك، ضمن إطار استعدادات الأخير لبطولة كأس العالم 2022 في قطر خلال نوفمبر المقبل. بث مباشر مباراة مصر وكوريا الجنوبية اليوم.

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ويدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم ولديه أكثر من دافع لتقديم مباراة قوية ونتيجة إيجابية. إذ أنّ، اللاعبون والجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال في مصالحة الجماهير الغاضبة بعد مباراة مصر وإثيوبيا. وانتهت تلك المباراة في تصفيات أمم أفريقيا 2023 بالخسارة بهدفين دون رد.

علاوة على ذلك، فإن المنتخب سيستهدف الدفاع عن سمعته وكبريائه والرد على الانتقادات التي طالت اللاعبين والجهاز الفني في الأيام الماضية التي أعقبت الهزيمة المريرة من إثيوبيا.

مباراة اليوم اكتست بالطابع الرسمي حيث يرغب الفريقان في تحقيق الفوز. مشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر الآن، لأن، منتخب مصر لديه رغبة قوية في تقديم عرض كبير.

ولكن، منتخب كوريا الجنوبية لن يقوم بالتفريط في الفوز حتى يوصل رسالة لجمهوره مفادها بأنه جاهز لكأس العالم في نوفمبر المقبل.

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علاوة على ذلك، فإن 70 ألف مشجع سيحضرون المباراة وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بالمباراة. بث مباشر مباراة مصر وكوريا الجنوبية اليوم.

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قائمة منتخب مصر لمواجهة كوريا الجنوبية ، تكونت من محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد في الحراسة. وعمر جابر وعمر كمال ومحمود علاء وياسر إبراهيم وباهر المحمدي.

ومحمود الونش وأيمن أشرف وكريم حافظ في خط الدفاع.

ومهند لاشين وأحمد حمدي وأحمد سيد زيزو وعمرو السولية.

ومحمد مجدي قفشة، وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم وإبراهيم عادل ومصطفى شلبي في خط الوسط.

وعمر مرموش وأحمد عاطف ومصطفى محمد في خط الهجوم.

بث مباشر منتخب مصر. في غضون ذلك، من المتوقع أن يلعب المنتخب الوطني بتشكيل يتكون من محمد الشناوى في حراسة المرمى. مشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر الآن.

ومحمود الونش وياسر إبراهيم وعمر جابر وعمر كمال في خط الدفاع.

ووعمرو السولية ومهند لاشين ومحمد مجدي قفشة في خط الوسط.

وأحمد سيد زيزو وأحمد رفعت ومصطفى محمد في مركز الهجوم. بث مباراة مصر وكوريا الجنوبية اليوم.