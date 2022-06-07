رئيس اتحاد الإسكواش: «الشوربجي» كان يتحجج لعدم اللعب مع منتخب مصر

قال عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، إن اللاعب محمد الشوربجي كانت لديه إقامة دائمة في بريطانيا وحصل على الجنسية البريطانية في ديسمبر الماضي، وفضل اللعب لصالح بريطانيا، مؤكدا أن الاتحاد دعم الناشئين بكل قوة ومنهم «الشوربجي»، لافتا إلى أن الاتحاد لا يستطيع دعم اللاعب المحترف لأن لديه عقود رعاية مع شركات رياضية، ولكن الدعم يتركز فقط للناشئين.

تحجج اللاعب باستمرار

وأضاف «خليفة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن اللاعب كان يتم طلبه للعب لصالح منتخب مصر ولكن كان يتحجج باستمرار لعدم اللعب، وكان يتم تقبل أعذاره بسبب وجود بديل دائما مكانه، موضحا أنه اجتمع اليوم مع وزير الشباب والرياضة لمعرفة تاريخ اللاعب الشوربجي وسبب تفضيله للعب لبريطانيا بدلا من مصر، مواصلا: «محمد وهو معانا كان بيحصل على كل الحاجات المتاحة في بلد زي بلدنا».

تواصلت مع الشوربجي بس مش هكلمه تاني

فيما قال أحمد برادة، لاعب الإسكواش السابق، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، إن «الشوربجي» أحرز 47 بطولة باسم مصر، وكان يجب حل مشاكله بشكل أفضل، مؤكدا أن اللاعبين الناشئين قد يتأثروا بما فعله «الشوربجي» من خلال سفرهم في منح دراسية ثم الحصول على جنسيات أخرى، متابعا: «أنا اتواصلت مع الشوربجي وقولت اعتذر ومش هكلمه تاني، هو شايف حاجات أنا مش شايفها، وأنا تدخلت عشان قولت وجودي ممكن يفيد، وقولتله يابني إنت غلطت غلط كبير شنيع، والأبطال بتوع دلوقتي خدوا بطولات أكتر مني، وكارثة إن حد يبطل يلعب باسم مصر، بعد بكرة خلاص محدش هيتكلم على الشوربجي، وقولتله إنت الناس كانت هتسمعك لو اتكلمت وخدت فرصة، بعد كده محدش هيجيب سيرتك».