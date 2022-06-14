السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاعتداء على فتاة بالخليفة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، متهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لإدانته بالاعتداء على فتاة، بمنطقة الخليفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن أبوالوفا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعزيز حبيب وأحمد هشام الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف.

التعدي على المجني عليها بالقوة

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، بائع بدائرة قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، قيامه بالتعدي على المجني عليها بالقوة والتهديد الواقع عليها، بأن اقتحم مسكنها مأواها مستخدمًا أداة «حديدية» مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية بعد أن أيقن خلوه من ذويها وتمكن من شل حركتها واعتدى عليها.