مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 27.. الاعتداء على أحمد داود بسبب فتاة

شهد مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 27 كثيرًا من تطورات الأحداث فيما يخص مكتب المحاماة الخاص بالمسيري زيدان، الذي تدور فيه أحداث المسلسل من بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود.

تضمن مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 27 كثيرًا من الأحداث من بينها خلاف جديد بين قدري الزيات الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين وزين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 27

هذا الأمر تسبب في اتخاذ قدري الزيات لقرار بالجلوس مع مكتب المحاماة المنافس ليعرض عليهم الانضمام للعمل معهم وترك مكتب المسيري زيدان وبالفعل ذهب إلى فريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك وأخبرها بالأمر ورغم اعتراضها إلا أنها وقعت له على الورق الذي يريده.

الاعتداء بالضرب على أحمد داود

وتوالت الأحداث وظهر عدد من الأشخاص الذين اعتدوا بالضرب على آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، واعتدوا عليه بأمر من زوج فتاة كان آدم على علاقة بها وهي متزوجة ووعدهم أنه لن يقترب منها مرة أخرى ولكنه تعرض لإصابات كبيرة ساعده في علاجها قدري الزيات.