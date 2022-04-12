«أصيبت بـ70 غرزة».. ضبط سيدة وابنتها بتهمة الاعتداء على فتاة بالقطامية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على سيدة وابنتها، وذلك لقيامهما بتشويه جسد فتاة بعد ضربها، ما أدى إلى إصابتها بـ70 غرزة بمناطق متنوعة في أنحاء جسدها ووجهها، بالقطامية.

تفاصيل الاعتداء

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة القطامية، بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص يدعى «ع.ع»،61 عاما، يفيد بالاعتداء على إحدى الفتيات وإصابتها إصابات بالغة بأنحاء جسدها ووجهها، ما أدى إلى إصابتها بـ70 غرزة.

بعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية من رجال قسم شرطة القطامية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين تعدي فتاة ووالدتها على الفتاة للانتقام بسبب خلاف سابق منذ عام بأحد المولات.

وبسؤال المجني عليها المصابة قررت بوجود خلافات سابقة بينها وبين المتهمتين قامتا على أثرها بالترصد لها والتعدى عليها.

وألقى رجال قسم شرطة القطامية، القبض على المتهمتين، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 3336 القطامية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.