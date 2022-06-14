تأجيل محاكمة 53 متهما بالاستيلاء على المواد البترولية لجلسة 16 يونيو

قررت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 53 متهمًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب شهير وآخرين، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول بمئات الملايين من الجنيهات، لجلسة 16 يونيو.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم بعد انتهاء التحقيقات، بينها حيازة سلاح ناري «بندقية آلية»، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة «فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش»، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل في الأسلحة النارية السابق ذكرها جميعا.

وأسندت النيابة العامة لهم أيضا تهم إتلاف، 4 خطوط بترول كبرى عمدًا وهي خطوط: «الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف»، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.