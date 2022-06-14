التعليم تهنئ أول طالبة كفيفة لحصولها على «الإعدادية» بامتحان على «لاب توب»

هنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبة ملك رمضان فتحي، أول طالبة كفيفة بصر كامل تجتاز امتحان الشهادة الإعدادية في كل المواد على جهاز الحاسب المحمول «لاب توب»، وحصلت على مجموع 265.5 درجة.

«ملك» تقهر أسوار الإعاقة

واستطاعت ملك، الطالبة بمدرسة زهور الياسمين للغات بالمعادي، أن تتحدى ظروفها وتقهر أسوار إعاقتها وتحصد أعلى الدرجات في الشهادة الإعدادية وتؤدي نفس امتحان أقرانها وليس امتحان الدمج.

وقالت الدكتور هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، إنّ الطالبة تقدمت في الفصل الدراسي الأول بطلب إلى إدارة التربية الخاصة، برغبتها في أن تؤدي الامتحانات باستقلالية تامة دون مساعدة من أحد، مشيرة إلى أنّه تم العرض على الوزير، الذي أبدى تشجيعه وموافقته الفورية وتفهمه لقدرات أبنائنا من ذوي الإعاقات البصرية.

لجنة لدعم «ملك»

وأوضحت، أنّه تم التعاون مع مؤسسة بصيرة لدعم ذوي الإعاقات البصرية وتشكيل فريق دعم من شؤون الطلبة والامتحانات وموجه عام الرياضيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استطاعت «ملك» أداء الامتحانات بشكل جيد وحصلت على درجات عالية.