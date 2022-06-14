وزير التعليم يعلن تفاصیل منظومة بناء الأسئلة والامتحانات الإلكترونیة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الدولة في تطوير التعليم بهدف تحسين التجارب التعليمية لطلابنا بطريقة إيجابية من خلال نظام التعليم الجديد 2.0، بالتعاون مع عدد من الشركاء، وذلك من خلال تقديم مناهج دراسية جديدة، وتطوير كل من أدوات التدريس والوسائل التعليمية والإمكانات المادية في المدارس ومعايير التقييم لتتناسب مع هذه المناهج.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم بالسفير البريطاني في القاهرة «جاريث بايلي»، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون فى مجال تطوير التعليم بين البلدين.

إجراءات تطوير منظومة التعليم العام

واستعرض وزير التربية والتعليم، إجراءات تطوير منظومة التعليم العام «رياض الأطفال - المرحلة الأساسية - الثانوية العامة»، وتطوير التعليم الفني، خلال الفترة من «2017 – 2022»، ومستجدات مشروعات المكتبات الرقمية.

وتحدث الدكتور طارق شوقي عن أهداف نظام التعليم الجديد، التي تتمثل في إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والاهتمام بمخرجات التعلم، بالإضافة إلى تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، بجانب تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم محليًا، وإقليميًا، وعالميًا، حيث يتم في هذا الإطار مراعاة أن يركز التعليم على المتعلم نفسه، وأن يكون التعلم من أجل الحياة وليس من أجل الامتحان الذي يتم إجراؤه له، فضًلا عن أن يتم التركيز على اكتشاف المواهب الحقيقية للطالب، وأن يكون التعليم متعدد التخصصات.

تغيیر أسلوب التقییم

وتطرق شوقي إلى تجربة المدارس المصرية اليابانية، والتي بدأت اعتبارًا من العام 2018-2019، بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي JICA، اعتمادًا على نظام التوكاتسو الياباني المبني على نظام التعلم عن طريق الفعل، مشيرًا إلى جهود تطوير التعليم في المرحلة الثانوية، موضحًا أنه تم العمل على تغيیر أسلوب التقییم من الأسلوب القدیم الذي یقیس مهارة استرجاع معلومات محفوظة لمسائل معروفة إلى أسلوب يقیس مقدار فهم مخرجات التعلم الحقیقیة المستهدفة.

تفاصیل منظومة بناء الأسئلة الإلكترونیة

كما تطرق الوزير إلى تفاصیل منظومة بناء الأسئلة الإلكترونیة، والتي تتم في المركز القومي للامتحانات والتقییم بالتعاون مع مؤسسة «بیرسون»، وكذا منظومة صنع الامتحانات الإلكترونية من بنوك الأسئلة، وربطها بقواعد بیانات الطلاب، وتنفیذھا واستقبال الإجابات، لتصحیحها حتى إعلان النتیجة، موضحًا أنه تم تصحيح أكثر من 10.4 مليون امتحان إلكتروني على مدار العامين الماضيين.

وحول تطوير التعليم الفني، أكد الدكتور طارق شوقي أن الوزارة تسعى من خلال منظومة التعليم الفنى إلى تطوير القدرات المهنية للقوى العاملة المصرية، وزيادة القدرة التنافسية لها محليًا ودوليًا.

وأشار إلى عقد قمة دولية للتعليم Education Summit خلال فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27 لعام 2022، بمشاركة عدد من وزراء التعليم على مستوى العالم، لمناقشة القضايا المشتركة المتعلقة بالتعليم.

ومن جانبه، قال جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر، إن ملف التعليم في مصر يشهد طفرة كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر قامت بدور كبير في تطوير التعليم والتوجه نحو إدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، قائلاً: «التعليم يعد نقطة مهمة جدًا في العلاقات التى تربط بين مصر والمملكة المتحدة».

وأشاد السفير البريطاني، بالمناهج الجديدة التي تطبقها مصر في نظام التعليم الجديد 2.0، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة تقدم العديد من المنح الدراسية للطلبة المصريين في العديد من التخصصات.

حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون التعليم، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولى، وسحر خميس رئيس برامج التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني (British Council).