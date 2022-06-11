تنسيق مدارس ستيم 2022.. تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية وفق ضوابط

تنسيق مدارس ستيم 2022 تحدده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفق المجاميع التي حصل عليها الطلاب في الشهادة الإعدادية، فتحكمه مجموعة من الضوابط والمعايير، فما هي وكيف يتمّ تطبيقها في المدارس، وماذا عن طبيعة الدراسة؟

تنسيق مدارس ستيم 2022، يشترط حصول الطالب على 98% فأكثر مع الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم أو حصول الطالب على 95% فأكثر والدرجة النهائية في مادتين أو الثلاثة السابقين، بحسب مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن».

ماذا تعني كلمة ستيم؟

مدارس ستيم هي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ما هي نوعيات التعليم التي يقبلها تنسيق مدارس ستيم 2022؟

تنسيق مدارس ستيم 2022 يقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من التعليم الحكومي أو الخاص أو التجريبي أو المدارس الدولية، بعد أن يخضع الطالب لمجموعة من الاختبارات التي تؤهله للمدرسة فما هذه الاختبارات؟

الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط يخضعون لامتحان قبول، مكون من 4 محاور وهي رياضيات وعلوم ولغة إنجليزية وأسئلة مهارات ذهنية يحصل فيه الطالب على درجة تحدد ترتيبه بين الطلاب المتقدمين وهذا الترتيب هو ما يحدد له التوزيع بعد ذلك على مدارس «ستيم» بحسب الرغبات التي يقوم الطالب بتسجيلها على موقع وزارة التربية والتعليم.

كيف يتمّ التقديم لمدارس ستيم؟

التقديم لمدارس ستيم 2022 يتمّ الإعلان عنه على موقع وزارة التربية والتعليم ويتكون من جزئين: الأول هو تقديم إلكتروني للطلاب الذين يحق لهم التقدم مع كتابة ترتيب الرغبات ويتمّ طباعة استمارة التقدم والجزء الثاني تقديم ورقي في الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة الإعدادية وبعد التقديم على الموقع يتمّ تحديد موعد ومكان القبول.

ما هي مميزات مدارس سيتم؟

المدارس تشجيع وتعلم الطالب التفكير الناقد والبحث العلمي والاشتراك في المسابقات الدولية وتبني شخصية الطالب في الاعتماد على الذات.

هل تطبق نظام التعليم الثانوي؟

مدارس ستيم لا ينطبق عليها نظام الثانوي الجديد بالتابلت وامتحاناتها تختلف عن امتحانات الثانوية العامة ولها تنسيق خاص بها يختلف عن تنسيق الثانوي العام.

أماكن مدارس ستيم على مستوى الجمهورية

توجد مدارس ستيم في محافظات أسيوط وقنا والأقصر والبحر الأحمر والإسماعيلية وبني سويف والقليوبية والإسكندرية والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ.

ما هي المواد الدراسية بمدارس ستيم؟ وماذا عن الإقامة؟

يدرس الطالب في مدارس ستيم المواد العلمية مثل الرياضة والبيولوجيا والجيولوجيا والميكانيكا والكيمياء والفيزياء وعلوم الكمبيوتر بالإضافة إلى المواد الإنسانية مثل اللغة العربية والإنجليزية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية.

أما الإقامة فهي داخلية في مدارس ستيم.