«التعليم»: كل من تخلف عن قرار الندب بالثانوية العامة «منقطع عن العمل»

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسليم خطابات الندب للمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022، رؤساء ومراقبين أوائل لجان سير الامتحانات، وكذلك الملاحظين والمعاونين ومقدري الدرجات.

لا إجازات ولا اعتذارت من امتحانات الثانوية العامة.. عدا المرضي

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، في خطابات الندب التي تمّ تسليمها للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2022، أنَّ أعمال الامتحانات تعتبر من صميم الأعمال الوظيفية ولا يجوز الاعتذار عنها، وبالنسبة للمرضي الاعذار بتقرير القومسيون الطبي بالمحافظة التابع لها المنتدب.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنَّه لن يرخص للعاملين بالوزارة بالإجازة إلا بعد الحصول على إقرار من رئيس العمل المختص، وبأن العامل قد أنهى جميع أعمال الامتحانات التي كلف بها.

التخلف عن أعمال الامتحانات دون عذر مقبول.. إخلال بالمسئولية وغياب

وقالت وزارة التعليم، إنَّه في حالة التخلف عن أعمال الامتحانات دون عذر مقبول تطبق القواعد الأتية وهي:-

- اعتبار الذي تخلف عن قرار الندب منقطعاً عن عمله وتطبق عليه الأحكام القانونية فيما يختص بأجره وذلك مع عدم الأخلال بالمسئولية التأديبية، ولن يسمح له بالتوقيع بدفاتر الحضور إلا إذا قدم الأفادة من لجنة الإدارة المختصة بالموافقة علي عودته لعمله الأصلي.

- تخفض الدرجات المخصصة لعنصري (الانضباط ومدي تحمل المسئولية) في بند السلوك والشخصية بالتقرير السنوي وما يترتب علي ذلك بالنسبة لكادر المعلمين.

وفي نفس السياق، بدأت اليوم تلقي طلبات الاعتذار من المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022، وتستمر حتى الخميس المقبل، في المقرات المحددة من قبل المديريات التعليمية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، أنّه يتمّ تلقي الاعتذارت عن امتحانات الثانوية العامة، ممن تنطبق عليهم الحالات التي يمكن فيها قبول الاعتذار.