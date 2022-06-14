4 آلاف جنيه إيرادات فيلم فارس لـ أحمد زاهر بدور العرض أمس

حقق فيلم «فارس» ما يقرب من 4 آلاف جنيه أمس بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أبطال فيلم فارس

فيلم فارس من إنتاج شركة الجذور للإنتاج السينمائي، وبطولة أحمد زاهر وإيمان العاصي وحسين فهمي وأحمد صفوت واللبنانية باميلا كيك.

أحداث فيلم فارس

تدور قصة الفيلم الأساسية حول شخصية «فارس»، التي يجسدها أحمد زاهر، و«وعد» التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي، ورجل الأعمال رشيد السويفي، الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، وهو يجسد جانب الشر في العمل، حيث يعاني من مشكلات نفسية ويقهر زاهر خلال الأحداث ويمارس بطشه عليه، ويحمل الفيلم قصصا إنسانية تدور في سياق الأكشن والإثارة والغموض.

فيلم فارس بالمحافظات

ومن المقرر عرض الفيلم في المحافظات، حيث إن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي وبه بعض مشاهد الأكشن التي صممت على يد خبراء عالميين في تصميم المعارك.

وقرر الفنان أحمد زاهر، أن يقوم بجولة في السينمات، ويعلن عن خطته لمشاهدة الفيلم عبر حسابه على الإنستجرام في أكثر من 6 سينمات.

وطرحت شركة الجذور للإنتاج السينمائي أغنية «أنا تمام» من فيلم «فارس» لمطرب الراب شاهين على جميع المنصات والمتاجر الإلكترونية، وهي من غناء وكلمات وألحان شاهين.

آخر أعمال الفنان أحمد زاهر

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد زاهر مسلسل سوشيال، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعى حول مخاطر السوشيال ميديا وعمليات التجسس والنصب، والعمل يعتبر التعاون الثاني على التوالي بين أحمد زاهر والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعد فيلم فارس، كما أنه التعاون الثاني بين فرح الزاهد والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعد مسلسل الطاووس.