تعرف على إيرادات فيلم «فارس» لأحمد زاهر في دور العرض المصرية

حقق فيلم «فارس»، ما يقرب من 11 ألف جنيه، أمس الأحد بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

قصة فيلم فارس لأحمد زاهر

تدور قصة الفيلم الأساسية حول «فارس»، الذي يجسد شخصيته أحمد زاهر، و«وعد» التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي، ورجل الأعمال رشيد السويفي، الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، وهو يجسد جانب الشر في العمل، حيث يعاني من مشكلات نفسية ويقهر زاهر خلال الأحداث ويمارس بطشه عليه، ويحمل الفيلم قصصا إنسانية تدور في سياق الأكشن والإثارة والغموض.

أبطال فيلم فارس

فيلم فارس من إنتاج شركة الجذور للإنتاج السينمائي، وبطولة أحمد زاهر وإيمان العاصي وحسين فهمي وأحمد صفوت واللبنانية باميلا كيك، وخلال الآونة الأخيرة تم تسريب نسخة من الفيلم على مواقع على الإنترنت، ما أثر بشكل كبير على الإيرادات الخاص بالعمل الفني.

أحمد زاهر يقرر القيام بجولة في دور العرض

وقرر الفنان أحمد زاهر أن يقوم بجولة في «السينمات»، ويعلن عن خطته لمشاهدة الفيلم في أكثر من 6 سينمات، ومن المقرر عرض الفيلم في المحافظات، حيث أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي ويضم بعض مشاهد الأكشن، التي صممت على يد خبراء عالميين في تصميم المعارك.

أغنية «أنا تمام»

وطرحت شركة الجذور للإنتاج السينمائي أغنية «أنا تمام»، من فيلم «فارس» لمطرب الراب «شاهين»، على جميع المنصات والمتاجر الإلكترونية، وهي من غناء وكلمات وألحان شاهين، وحققت الأغنية 800 ألف مشاهدة على اليوتيوب، ولاقت نجاحاً عبر السوشيال ميديا وتفاعل معها الجمهور.