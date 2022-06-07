16 ألف جنيه إيرادات فيلم فارس لـ أحمد زاهر في دور العرض أمس

حقق فيلم «فارس» ما يقرب من 16 ألف جنيه أمس بدور العرض، في اليوم الأول لعرض العمل السينمائي بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحمد زاهر يحضر العرض الخاص لفيلمه فارس

وحرص الفنان أحمد زاهر أمس علي حضور العرض الخاص للفيلم بحضور جميع أبطاله، حيث حضرت أمس الفنانة منة فضالي، التي حرصت علي تهنئته بالبطولة المطلقة الأولى له في عالم السينما.

وتدور قصة الفيلم الأساسية حول شخصية «فارس»، الذي يجسّده أحمد زاهر، و«وعد» التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي، ورجل الأعمال رشيد السويفي، الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، وهو يجسد جانب الشر في العمل، إذ يعاني من مشكلات نفسية ويقهر زاهر خلال الأحداث ويمارس بطشه عليه، ويحمل الفيلم قصصا إنسانية تدور في سياق الأكشن والإثارة والغموض.

أبطال فيلم فارس

فيلم فارس من إنتاج شركة الجذور للإنتاج السينمائي، وبطولة أحمد زاهر وإيمان العاصي وحسين فهمي وأحمد صفوت واللبنانية باميلا كيك.

أحمد زاهر في جولة بالسينمات

وقرر الفنان أحمد زاهر أن يجري جولة في السينمات، ويعلن عن خطته لمشاهدة الفيلم عبر حسابه على الإنستجرام، خلال الأسبوع الأول من عرضه في أكثر من 6 سينمات.

ومن المقرر عرض الفيلم في المحافظات، إذ أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي وبه بعض مشاهد الأكشن، التي صممت على يد خبراء عالميين في تصميم المعارك.

وطرحت شركة الجذور للإنتاج السينمائي أغنية «أنا تمام» من فيلم «فارس» لمطرب الراب شاهين على جميع المنصات والمتاجر الإلكترونية، وهي من غناء وكلمات وألحان شاهين.